المصرية للأوراق المالية: نحتاج قرارات صعبة لتخطي الأزمة الاقتصادية

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الحوار الاقتصادي يجب أن يضم مختلف الفئات ذات الشأن، مشددًا على أن المشكلة الحالية معروفة وهي توفر العملة الأجنبية.



وأكد أن مصر دولة مستوردة لمدخلات الصناعة، مشددًا على أنه على المدى العاجل نحتاج لقرارات مؤلمة وصعبة للجميع لتخطي الأزمة.



وأضاف "ماهر"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أننا نحتاج لقرارات مؤلمة على الجميع التجار والمستوردين والمواطن نفسه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم تحرير سعر الصرف في السوق الرسمي وهو يحدث تضخم زيادة وارتفاع أسعار أكبر.



أوضح أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ويجب استغلال بيع بعض الأصول وتقديم حلول استثنائية لجذب الاستثمارات، مشددًا على أنه ليس لدينا استراتيجية واضحة للتصنيع، كما أنه ولابد من وضع حوافز بقطاعات محددة.

