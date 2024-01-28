أستاذ نقد أدبي: فكرة التوسعية المصرية خارج الحدود ليست موجودة في شخصيتنا

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي ورئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مصر تعتبر أقدم مربع في التاريخ، فهي الدولة الوحيدة على مدار تاريخ البشرية التي احتفظت بحدودها بالمربع في شمال شرق أفريقيا، يأتي عليها فترات قوة أو ظروف تاريخية ما تجعلها تتمدد بشكل بسيط ثم تعود من جديد.

وأضاف " علي "، خلال استضافته ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن الفكرة التوسعية للشخصية المصرية غير موجودة، فهناك ارتباط كامل مع هذا المربع حول نهر النيل، ويأتي عليها فترات ضعف فيدخل عليها محتلين أو يقل حجمها نسبيا لكن في النهاية تعود للمربع الجغرافي بكل مكوناته وتبني أقدم دولة حقيقية في التاريخ.

متغيرات وتواريخ

وتابع: "يمر عليها متغيرات وتواريخ لكن تظل في النهاية هي الدولة بهذا الشكل، كما أن الشخصية المصرية قادرة على امتصاص الثقافات الأخرى، فكلما استطاعت الحصول من الحضارات المختلفة المحيطة بها تستطيع أن تجمعها وتصبغها برؤيتها وتعيد إنتاجها لإنارة الفضاء أجمع، وهذه خلاصة شكل الهوية المصرية على مدار التاريخ".