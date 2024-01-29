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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يكشف رد فعل اتحاد الكرة بعد هزيمة منتخب مصر من الكونغو

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي خالد بيومي، عن رد فعل اتحاد الكرة بعد هزيمة منتخب مصر من الكونغو في دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “عاجل | اتحاد الكرة يبحث إقالة فيتوريا”.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

 

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

 

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي ١-١، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف بالدقيقة ٣٧ عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، ونجح مصطفي محمد من معادلة النتيجة للمنتخب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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