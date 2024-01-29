إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوز ثمين على فيورنتينا بهدف نظيف

حقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على مضيفه فيورنتينا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بملعب أرتيميو فرانكي، بمنافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد لإنتر بالدقيقة 14، فيما أضاع فيورنتينا ركلة جزاء بالدقيقة 76 عبر نيكو جونزاليس.

بهذا الفوز، وصل إنتر للنقطة 54 ليستعيد صدارة المسابقة من غريمه يوفنتوس الوصيف بفارق نقطة واحدة مع وجود مباراة مؤجلة للإنتر ، فيما تجمد رصيد الفيولا عند 34 نقطة بالمركز الخامس.