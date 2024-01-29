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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«البداية كانت غلط»|مدافع الزمالك السابق يفتح النار بعد الخروج من أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

علق كريم زكري، لاعب نادي الزمالك السابق، على هزيمة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في بطولة أمم أفريقيا.

وقال خلال لقائه مع الاعلامي هاني حتحوت: "انتقدنا واحنا متعادلين مش علشان خسرنا.. مفيش شخصية بطل ولا روح واللي يبدأ غلط هينتهي غلط.. ‏كنا بندعم علشان الغلابة يفرحوا.. الموضوع مش جهاز فني أو لعيبة بس، الكرة كلها غلط".

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

إعلامي هاني حتحوت الأمم الإفريقية 2024 بطولة كأس الأمم الإفريقية هاني حتحوت هزيمة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2024 مصر والكونغو الديمقراطية مصر والكونغو منتخب الكونغو الديمقراطية

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