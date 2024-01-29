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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 20 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ بالقليوبية من ضبط مخزن بداخله كميات كبيرة من الأرز قبل بيعهم فى السوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.


وكانت توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة ضبط الأسواق والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية التى من شأنها حبس السلع الاستراتيجية لرفع أسعارها.


وعلى الفور قامت حملة موسعة بمدينة طوخ وأسفرت الحملة عن ضبط 20 طن أرز أبيض بأحد المخازن دائرة الوحدة المحلية باجهور الكبرى وتم التحفظ على الكمية وتحرير محضر بالواقعة تحت تصرف النيابة العامة.

القليوبية السلع الاستراتيجية محافظ القليوبية الممارسات الاحتكارية السوق السوداء

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