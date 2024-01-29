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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يجهز عددًا من المستوطنات في الضفة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن الاحتلال الإسرائيلي يحضر لإنشاء عدد من المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال أشتية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه يعمل على برنامج إصلاح داخلي، واطلعت فلسطين بعض الدول على تفاصيله.

ولفت إلى أنه يجب وقف النار في غزة لإدخال المساعدات الكافية، مؤكدًا أن تعليق بعض الدول تمويل أونروا يعرض الفلسطينيين للخطر.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الأونروا تساهم في إغاثة 1.7 مليون مواطن فلسطيني، مشيرًا إلى أن الهجوم على الأونروا انتقامي بسبب الشهادات الصادرة عن المسئولين فيها والتي أدانت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف "أشتيه"، أن "الأونروا" تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في سوريا ولبنان ووالأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، وكانت مبعث أمل للفلسطينيين على مساعدتهم للعودة إلى ديارهم.

وأوضح أن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة، وأن وقف تمويل الأونروا خطير ويجب التراجع عنه.

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