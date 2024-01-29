رضا عبد العال ينفعل غاضبا على الهواء: اتحاد الكرة مش قد الأهلي

انفعل رضا عبد العال لاعب منتخب مصر السابق، بشدة بسبب خروج مصر أمام الكونغو ببطولة كأس الأمم الافريقية.

وقال عبد العال، خلال تصريحات بقناة تن،:"الجهاز الفني لمنتخب مصر بياكل عيش من أول معسكر المنتخب والمباراة الودية امام تونس والتي استرجع فيها الاهلي لاعبيه ومنعهم من المشاركة مع المنتخب، مرددا:" عاوزين ايه بعد كده مش قادر تقول لاء اللاعيبة في المعسكر".

وأضاف عبد العال،:" اختيارات المدرب ايضا غلط وعبارة عن مجاملات، وإتحاد الكرة مش قد الأهلي لما يسيبو حارس المنتخب محمد أبو جبل قبل مباراة مصيرية يتفاوض ويوقع للأهلي ويعلن عن انتقاله للاهلي قبل مباراة الكونغو بساعات يبقي اتحاد الكرة مش قد الأهلي ونمسك في صلاح عشان صلاح الحيطة المايله.