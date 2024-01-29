انطلاق ورشة عمل المدن الخضراء برعاية البنك الأوروبي بالإسكندرية

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية اليوم، لحضور ورشة العمل الثانية الخاصة بخطة عمل المدن الخضراء بالإسكندرية التي ينظمها البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار .

وخلال كلمتها؛ رحبت بجميع الحضور وأكدت على المجهودات الضخمة التى قامت بها الدولة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التصدى لمخاطر التغيرات المناخية من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى والتي كان للاسكندرية النصيب الأكبر منها ولعل أهمها مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار ومشروعات حماية الشواطىء بالإسكندرية؛ لحماية الشواطئ من ظاهرة النحر، كما إطلقت المحافظة العديد المبادرات للمساهمة فى حماية البيئة منها مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية "، و"أتحضر للأخضر".

ووجهت الشكر لممثلى البنك الأوروبي على مساهمات البنك في المشروعات التي تتعلق بالتغير المناخي في مدينة الإسكندرية.

وجاء ذلك بحضور؛ لين عجرادى مدير برنامج المدن الخضراء، والأستاذ الدكتور وليد عبدالعظيم وكيل شئون البيئة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وممثلى فريق البنك الأوروبي، وعدد من ممثلي الجامعات والمعاهد وجهاز شؤون البيئة والجهات المعنية بالمحافظة.