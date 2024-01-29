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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل 154 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

حملات رقابية على
حملات رقابية على الأسواق والمحلات

أحال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار 154 محضرا تموينيا متنوعا للنيابة العامة، عقب الحملات على المخابز والأسواق التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين و اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري في مركزي بلقاس، ميت غمر.


وأكد المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين ،موجها بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ‘حرصا على صحة وسلامة المواطنين و توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.


من جانبه، قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة: إن الحملات أمس شملت المرور على 80 مخبزا ، مشيرا إلى أنه تم التحفظ كميات من السلع والمنتجات وإعدام كميات أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي .. مشيرا إلى أن المضبوطات شملت 110 كيلو جرامات من اللحوم البلدية، ونصف طن زيت ، وألف لتر بنزين 80، و40 كيلوجراما من اللحوم المفرومة، و44 شيكارة علف وألف كيلو جرام أرز ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .


وأوضح المشرف العام أن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك على" Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً .
 

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