كتائب القسام تضرب تل أبيب بالصواريخ.. ورعب بين الإسرائيليين

أصابت حالة من الرعب والفزع الإسرائيليين، مع إطلاق سلطات الاحتلال صفارات الإنذار لتحذير الناس بالدخول إلى الملاجئ والاحتماء من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باعتراض القبة الحديدية عددا من الصواريخ في سماء تل أبيب.

كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة تل أبيب جراء الاعتراضات الجوية.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وعدة مدن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى اعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

كما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه جرى إطلاق نحو 15 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجـ ازر الصهيونية بحق المدنيين.