وحشية تفوق الخيال.. الاحتلال يحاصر طفلة 7 أعوام في سيارة بعد استشهاد أسرتها

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر باتجاه النقطة الطبية في منطقة المواصي غربي خانيونس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال الهلال الأحمر إنه تمت محاصرة طفلة (7 أعوام) بالدبابات الإسرائيلية داخل مركبة عائلتها التي قصفتها قوات الاحتلال قبل نحو 3 ساعات في جنوب غربي مدينة غزة فاستشهد جميع من فيها (والدها وأشقاؤها الأربعة).

وذكر أنه طواقمه ما زالت تتواصل مع الطفلة لتهدئتها ولاسيما أنه تم إطلاق النار على العائلة خلال اتصالهم بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب النجدة.

وما زالت مركبات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المكان الذي يعتبره الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة ويستهدف كل من يحاول التحرك في المنطقة.