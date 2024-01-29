عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وحشية تفوق الخيال.. الاحتلال يحاصر طفلة 7 أعوام في سيارة بعد استشهاد أسرتها

جرائم حرب يقوم بها
جرائم حرب يقوم بها الاحتلال الصهيوني

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر باتجاه النقطة الطبية  في منطقة المواصي غربي خانيونس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال الهلال الأحمر إنه تمت محاصرة طفلة (7 أعوام) بالدبابات الإسرائيلية داخل مركبة عائلتها التي قصفتها قوات الاحتلال قبل نحو 3 ساعات في جنوب غربي مدينة غزة فاستشهد جميع من فيها (والدها وأشقاؤها الأربعة).

وذكر  أنه طواقمه ما زالت تتواصل مع الطفلة لتهدئتها ولاسيما أنه تم إطلاق النار على العائلة خلال اتصالهم بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب النجدة.

وما زالت مركبات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المكان الذي يعتبره الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة ويستهدف كل من يحاول التحرك في المنطقة.

3 ساعات اتصال إطلاق النار الاحتلال الإسعاف والطوارئ الدبابات الإسرائيلية الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

موضوعات متعلقة

اتفاق مبدئي على صفقة إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين لدى حماس.. تفاصيل

صواريخ المقاومة تدمر سيارات وممتلكات في شوارع تل أبيب

وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض مقابلة مدير الأونروا ويطالبه بالاستقالة

كتائب القسام تضرب تل أبيب بالصواريخ.. ورعب بين الإسرائيليين

وزير مالية الاحتلال يجدد دعوته المتطرفة بفرض حكم عسكري في غزة

صحة غزة: 215 شهيدا و300 مصاب في مج.زرة صهيونية خلال 24 ساعة

امرأتان تفاجئا أمن متحف اللوفر في باريس بإلقاء الحساء على لوحة الموناليزا

مصادر أمريكية: إدارة بايدن تدرس وقف نقل السلاح لإسرائيل

ترشيحاتنا

بيان عاجل من العراق بشأن التوترات على الحدود الأردنية السورية

ملايين الجنيهات.. الداخلية توجه ضربة موجعة لـ عصابات ومافيا الذهب | صور

مسؤولة بالإعلام الكويتية: مصر عاصمة الثقافة ونسعد بمشاركتنا في معرض الكتاب

إعلان جدول ظهور نتائج جميع صفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالجيزة

تطور خطير.. حزب الله يعلن قصف 10 مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية

الغضب يتصاعد| ملايين فيتوريا تثير أزمة.. تفاصيل التعاقد كارثية والبرلمان يتدخل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فستان قصير.. جنات تثير الجدل في آخر ظهور لها بالسوشيال ميديا

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ