مدرب البرتغال: هناك أخطاء في التصويت على جوائز الأفضل

كشف روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، عن بعض الأخطاء المرتكبة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم سنويا.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بالجائزة لعام 2023، ما أثار جدلا واسعا بشأن مدى أحقيته بالتتويج بها على حساب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وجاء فوز ميسي بالجائزة، رغم أن التصويت كان على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022، حتى 20 أغسطس الماضي، وبالتالي لم يدخل إنجاز البرغوث بتحقيق لقب كأس العالم ضمن هذه الفترة.

وخلال تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية، أشار مارتينيز إلى الأخطاء المرتكبة في التصويت، والتي كان أحدها تصويته للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في المركز الأول ومن بعده جاء برناردو سيلفا وليونيل ميسي.

وأضاف: "الآن لدينا الكثير من الأصوات والاختيارات، ولأول مرة كان لدينا كأس عالم في الشتاء والتصويت كان غريبا على جائزة لاعب العام من الفيفا، لأنها كانت تعتمد على 6 أشهر فقط".

وأردف: "بالنسبة لي، الجوائز الفردية في كرة القدم صعبة، لأني أظن أن الأداء الفردي مبني على العمل الجماعي، مثلما كان الحال مع بروزوفيتش وبرناردو سيلفا، وهؤلاء اللاعبين الذين تواجدوا في نهائي دوري الأبطال، وتوجوا بالألقاب المحلية".

واستطرد: "بروزوفيتش لاعب يمثل الجانب الخططي لفريقه، لكنه كان خطأ بالنسبة للفترة المعنية، ولست الوحيد الذي قام بخطأ، لأنه بالنظر للأصوات، ستدرك مدى تأثر البعض بما حدث في كأس العالم".