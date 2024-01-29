عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب البرتغال: هناك أخطاء في التصويت على جوائز الأفضل

روبرتو مارتينيز
روبرتو مارتينيز

كشف روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، عن بعض الأخطاء المرتكبة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم سنويا.

 

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بالجائزة لعام 2023، ما أثار جدلا واسعا بشأن مدى أحقيته بالتتويج بها على حساب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وجاء فوز ميسي بالجائزة، رغم أن التصويت كان على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022، حتى 20 أغسطس الماضي، وبالتالي لم يدخل إنجاز البرغوث بتحقيق لقب كأس العالم ضمن هذه الفترة.

 

وخلال تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية، أشار مارتينيز إلى الأخطاء المرتكبة في التصويت، والتي كان أحدها تصويته للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في المركز الأول ومن بعده جاء برناردو سيلفا وليونيل ميسي.

 

وأضاف: "الآن لدينا الكثير من الأصوات والاختيارات، ولأول مرة كان لدينا كأس عالم في الشتاء والتصويت كان غريبا على جائزة لاعب العام من الفيفا، لأنها كانت تعتمد على 6 أشهر فقط".

 

وأردف: "بالنسبة لي، الجوائز الفردية في كرة القدم صعبة، لأني أظن أن الأداء الفردي مبني على العمل الجماعي، مثلما كان الحال مع بروزوفيتش وبرناردو سيلفا، وهؤلاء اللاعبين الذين تواجدوا في نهائي دوري الأبطال، وتوجوا بالألقاب المحلية".

 

واستطرد: "بروزوفيتش لاعب يمثل الجانب الخططي لفريقه، لكنه كان خطأ بالنسبة للفترة المعنية، ولست الوحيد الذي قام بخطأ، لأنه بالنظر للأصوات، ستدرك مدى تأثر البعض بما حدث في كأس العالم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

موضوعات متعلقة

مدرب مالي قبل مواجهة بوركينا فاسو: نسعى لتحقيق إنجاز كبير

«7 أجوان حزن»|تعليق ناري من إبراهيم فايق على أداء منتخب مصر بأمم أفريقيا

فيتوريا يطلق قذائفه عقب توديع بطولة أمم أفريقيا | شاهد

عك وعجن|تعليقات نارية من إبراهيم فايق بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا

بركلات الترجيح| منتخب مصر يُودّع أمم أفريقيا.. والكونغو تتأهل لربع النهائي

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

بطاقة حمراء لنجم منتخب مصر في مواجهة الكونغو بأمم أفريقيا

إلى الأشواط الإضافية.. مصر والكونغو 1-1 بعد 90 دقيقة بأمم أفريقيا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية القطري يكشف تفاصيل مباحثات صفقة الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحماس

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء فى العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق

معرض الكتاب| الخط العربي في عهد السيسي: اهتمام ودعم

ركلة الوداع| أبو جبل تحت القصف.. هل قصد حارس المنتخب تسديد كرة الخروج من أفريقيا؟

القمة العالمية للحكومات 2024.. رئيس الإمارات يدعو أمير قطر للمشاركة

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ