إمام عاشور في أحدث ظهور على إنستجرام.. ماذا قال

وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر إمام عاشور عبر خاصية استوري علي حساب انستجرام: "تركتها لك يا الله ووكلت امري لك ، فبشرني بما اريد وبما اخترته لي خيرا.

تشخيص الإصابة وإجراء عملية جراحية عاجلة

أوضح الدكتور أشرف محرم، في تصريحات تلفزيونية، أن الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور تمثلت في كسر في عظمة الترقوة، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل.

وأُجريت العملية في مدينة ميامي الأمريكية، حيث تم خلالها تركيب شريحة ومسامير لتثبيت العظمة المكسورة، وذلك لضمان تعافي اللاعب بالشكل الأمثل.

السبب وراء تكرار الإصابة

وأشار الدكتور محرم إلى أن السبب الرئيسي في تكرار الإصابة هو سقوط عاشور بشكل خاطئ على كتفه للمرة الثانية، وهو نفس النمط الذي تعرض له خلال مباراة مع المنتخب الوطني قبل نحو عامين.

وأكد أن هذا النوع من الإصابات يصبح أكثر عرضة للتكرار في حال لم تتم الوقاية بشكل كافٍ أو إذا تعرض اللاعب للسقوط بنفس الطريقة.

موعد العودة للملاعب وتقييم الحالة

أكد الدكتور محرم أن عاشور سيبدأ تدريبات بدنية خفيفة خلال الأيام المقبلة، لكنه لن يتمكن من العودة إلى التدريبات الجماعية والالتحامات قبل ستة أسابيع على الأقل. وستتم متابعة حالته الصحية بشكل دقيق من قبل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، الذي سيقرر توقيت عودته الرسمية للمشاركة في المباريات بناءً على تقييم شامل لحالته بعد انتهاء فترة التعافي.