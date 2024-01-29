مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء، عنصر إجرامى شديد الخطورة، من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، وسبق إتهامه فى 3 قضايا "قتل – شروع فى قتل - سلاح نارى" ومطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه، وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالأسكندرية.

وتم استهداف المتهم الذي بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.