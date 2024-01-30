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رئيس التحرير
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هل داء القطط أو التكسوبلازما يؤثر على الحوامل؟.. أستاذ الأمراض المعدية يجيب

ل الدكتور محمد البدري
ل الدكتور محمد البدري استاذ الأمراض المعدية بكلية الطب

قال الدكتور محمد البدري استاذ الأمراض المعدية بكلية الطب جامعة حلوان إن مرض القطط او التكسوبلازما   هو مرض طفيلي سببه طفيل يصيب الإنسان وينتقل إليه وانتشاراه ليس بقليل.

وأضاف البدري خلال مداخلة هاتفية مرئية لبرنامج فى المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، تقديم الأعلامية قصواء الخلالي، حيث انتشرهذا الداء في مصر بنسبة من ٢.٥٠ الى ٦٧%، وينتقل إلى الإنسان من بعض القطط  وبعض الحيوانات الأليفة مثل الأغنام والماعز، لافتا الى ان ٧٠% من القطط مصابين بداء التكسوبلازما.

وأوضح دكتور محمد البدري طريقة انتقال هذا المرض حيث يوجد بالامعاء لدي القطط، وينتقل الى الإنسان عند مخالطته بالقطط او تنظيفهم، مؤكدا على ضرورة تنظيف وتعقيم الأيدي لأنه اذا خالط الإنسان القطط في هذه الحالة سوف يصاب بهذا الداء.

وتابع: اذا تناول الإنسان لحوم  الماعز او الاغنام مصابة بأكياس الكفيل سوف ينتقل  للإنسان.

ولفت الى ان خطورة الإصابة بداء التكسوبلازما  تتمثل في السيدات الحوامل وحديثي الولادة وأصحاب المناعة الضعيفة.

 الحوامل والاطفال حديثي الولادة وزوي المناعة المنخفضة

واوضح محمد البدري اعراض الإصابة   قد تظهر على الإنسان ومنها الإصابة في الغدد الليمفاوية أو الطحال أو الكبد ولكنها تكون معالجتها بسيطة اذا كانت مناعة المريض قوية، اما الفئات الخطرة والتى تحتاج الى تدخل خاص هما الحوامل والاطفال حديثي الولادة وزوي المناعة المنخفضة.

مرض القطط يصيب الإنسان الاغنام داء التكسوبلازما مرض طفيلي

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