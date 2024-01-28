هل داء القطط يسبب الإجهاض والعقم؟.. أستاذ نساء وتوليد يكشف مفاجأة

أجاب الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد، عن سؤال: “هل داء القطط يسبب الإجهاض والعقم عند الرجال؟"، قائلا إن داء القطط هو مرض طفيلي وينتقل من أكل اللحوم النية وغير المطهوة بشكل جيد وتناول الفواكه غير النظيفة ومن فضلات القطط.

داء القطط ليس له أعراض

وأضاف “جعفر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن مرض داء القطط ليس له أعراض ويصعب اكتشافه بسهولة ، وقد يتسبب في ارتفاع الحرارة وانتفاخ في الغدد أسفل الفم وآلام في العضلات.



وتابع الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد أن مرض داء القطط مرض بسيط وعلاجه سهل، ولكن مشكلته أنه مرض مزمن، لافتًا إلى أن تربية القطط لا مانع فيها إذا كانت لا تخرج من المنزل وتتناول الأطعمة المجففة والمطهوة جيدًا، ويفضل إذا كانت المرأة حامل أن لا تتعامل مع فضلات القطة.