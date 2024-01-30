عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الفلاحين: أبشر كل المصريين باستقرار في كل أسعار الخضروات

نقيب الفلاحين حسين
نقيب الفلاحين حسين ابو صدام

أكد  نقيب الفلاحين حسين ابو صدام،  أن الاسواق فيما يخص الخضروات تتعامل بقانون العرض والطلب، ولذك هناك نوع من الاستقرارفي أسعار الخضروات   قائلا “عشان كده الخضروات أسعارها رخيصة.مثلا الطماطم والبطاطس سعرهم رخيص، وزارعين رز كتير بس المشكلة في المحتكرين”.

 

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" ، عبر فضائية “أون”، "عندنا اكتفاء ذاتي من الأسمدة وبنصدر، لكن المشكلة في السعر في السوق الحر.زاد بشكل كبير".

 

 المفتاح السحري الآن للأزمة الاقتصادية


وزف نقيب الفلاحين بشرى للمصرين قائلا : “أبشر كل المصريين باستقرار في كل أسعار الخضروات من أول الطماطم والفول  لكافة المحاصيل،  لكنه ارجع اي أزمات في السوق برمتها لسعر الصرف قائلا  ”من أول الخضار لغاية الحديد والأسمنت ينتظر سعر الصرف.. وهو المفتاح السحري الآن للأزمة الاقتصادية".

اسعار الخضروات نقيب الفلاحين الطماطم البطاطس الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

معرض الكتاب يتخطى المليون ونصف زائر بعد 5 أيام من استقبال الجمهور

تحرك عاجل من الأمم المتحدة لصالح ضحايا العنف الجنسي في حرب غزة

احذروا عواصف رعدية.. 6 نصائح مهمة يجب اتباعها لحمايتك من البرد

خروج حامل اللقب.. كوت ديفوار تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا على حساب السنغال

البنتاجون: هجوم الأردن يحمل «بصمات» حزب الله العراقي.. والمسيرة المستخدمة «إيرانية»| تقرير

يونس مرسي وجيلان يطرحان البوستر الدعائي لـ«هفوق لنفسي»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا.. شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

أغرب من الخيال.. تصريح مسئول سابق في الجيش الأمريكي بشأن الكائنات الفضائية

عودة شيرين لـ حسام حبيب بهذا الموعد.. خبير أبراج يكشف التفاصيل

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ