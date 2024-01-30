نقيب الفلاحين: أبشر كل المصريين باستقرار في كل أسعار الخضروات

أكد نقيب الفلاحين حسين ابو صدام، أن الاسواق فيما يخص الخضروات تتعامل بقانون العرض والطلب، ولذك هناك نوع من الاستقرارفي أسعار الخضروات قائلا “عشان كده الخضروات أسعارها رخيصة.مثلا الطماطم والبطاطس سعرهم رخيص، وزارعين رز كتير بس المشكلة في المحتكرين”.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" ، عبر فضائية “أون”، "عندنا اكتفاء ذاتي من الأسمدة وبنصدر، لكن المشكلة في السعر في السوق الحر.زاد بشكل كبير".

المفتاح السحري الآن للأزمة الاقتصادية



وزف نقيب الفلاحين بشرى للمصرين قائلا : “أبشر كل المصريين باستقرار في كل أسعار الخضروات من أول الطماطم والفول لكافة المحاصيل، لكنه ارجع اي أزمات في السوق برمتها لسعر الصرف قائلا ”من أول الخضار لغاية الحديد والأسمنت ينتظر سعر الصرف.. وهو المفتاح السحري الآن للأزمة الاقتصادية".