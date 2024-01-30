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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: توحيد إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة وتقليص المدة الزمنية

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

 قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه من أولويات المصلحة  التيسير على الممولين والمستثمرين ، وتوفير كافة سبل الدعم الفنى ومد جسور التعاون معهم من خلال تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة ، وكذا تقليص المدة الزمنية للرد شريطة استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

ويأتى هذا حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحسين مناخ الاستثمار ، ومن ثم جذب المزيد من المستثمرين من أجل تعزيز الدخل القومى المصرى.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى التزام المصلحة الكامل باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل ، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة ،يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها).

ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم ،موضحة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد ، مضيفة أن  هناك عدة حالات يٌسمح فيها برد الضريبة وتختلف مستندات كل حالة عن أخرى .

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