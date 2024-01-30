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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "ضوابط البيع والشراء في الإسلام"

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان "ضوابط البيع والشراء في الاسلام" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يعرف خلالها آداب وضوابط وأحكام البيع والشراء وحكم الغش واحتكار السلع في الإسلام وأثر ذلك على المجتمعات ويبين كيف حث الإسلام على تحري الحلال والحرام في البيع والشراء.

أحكام البيع والشراء التواصل الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدعوة الإسلامية ضوابط البيع والشراء مديرية الشباب والرياضة ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيل وزارة الشباب

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