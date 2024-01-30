برلماني يطالب بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية للقضاء على البناء العشوائى

طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية وتحديدا فى القرى، مشيراً إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية يساهم فى الحد من انتشار البناء العشوائى وخصوصا على الأراضى الزراعية وهو الأمر الذى تسبب فى العديد من الإشكاليات لاسيما فيما يتعلق بتوفير المرافق اللازمة.



وأوضح " طنطاوى " فى بيان له اليوم أنه فى ظل توجه الدولة نحو مواجهة حقيقية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية فمن الضرورى تحديد الأحوزة العمرانية خصوصا وأن التعديات ما زالت قائمة فى بعض القرى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن تحديد الأحوزة يساهم فى تحقيق عمليات التنظيم فى البناء، من خلال التخطيط العمرانى السليم فى مواجهة انتشار العشوائيات.

وقال النائب خالد طنطاوى : علينا الاعتراف بأن هناك أماكن ملاصقة للتجمعات العمرانية فى الريف والقرى أصبحت عبارة عن بؤر غير صالحة للزراعة بالإضافة إلى انتشار المتخللات بين المبانى وهذه الأماكن لابد من حسمها ودخولها الحيز العمرانى واستغلالها سواء فى اقامة مشروعات سكنية أو فى مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مطالباً الحكومة بالاسراع فى حسم ملف الأحوزة العمرانية فى اقرب وقت.