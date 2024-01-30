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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

سفير مصر بالسعودية يستقبل المشاركين بمعرض بيزنكس السادس بالرياض

صدى البلد

استقبل أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، ملك العشيري الرئيس التنفيذي لشركة بيزنكس، والمستثمرين العارضين بمعرض بيزنكس الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية في نسخته السادسة التي تقام ضمن فعاليات المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري المنعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

رحب السفير أحمد فاروق بالمستثمرين المصريين مشيدًا بالحضور القوي للجناح المصري الذي يضم كبرى العلامات التجارية المصرية؛ مؤكدا على أهمية المعرض ودوره في دعم وتعزيز نمو الشركات المصرية ومساعدتها في فتح أسواق جديدة خارجية للعلامات التجارية المصرية من خلال التواجد بالسوق السعودي الذي يعد أكبر الأسواق في المنطقة العربية والخليج والشرق الأوسط.

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أكد فاروق على أن العلامات التجارية المصرية أثبتت نجاحها في السوق السعودي الذي يستوعب المزيد من الشركات في ظل النمو المستمر للاقتصاد السعودي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030؛ لافتا إلى أن المعرض يدعم التوجه المشترك للبلدين الشقيقين في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ مشيدًا بما تقدمه الحكومة السعودية من دعم للشركات المصرية ولرجال الأعمال المصريين.

من جانبها؛ ثمنت د. ملك العشيري؛ الرئيس التنفيذي لشركة بيزنكس الدعم الكبير من السفير المصري للمعرض ورعايته الكريمة له، وما تقدمه السفارة المصرية بالرياض من دعم للمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، مؤكدة أن بيزنكس حقق مستهدفاته في تعزيز العلاقات المصرية-السعودية، وفتح أسواق جديدة للعلامات التجارية المصرية الراغبة في الاستثمار بنظام الفرنشايز.

حضر اللقاء رجال وسيدات الأعمال مسؤولو الشركات العارضة في مقدمتهم محمد باسل سماقية؛ الرئيس التنفيذي لشركة قطونيل؛ محمد شطا وشيرين شطا؛ الرئيس التنفيذي لشركة شطا للمفروشات والأقمشة، مريم ناجي تومة؛ المدير العام لشركة دايس، جورج متري؛ الرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، أسامة سليمان مدير إدارة التطوير لشركة مونجينى، بالإضافة إلى ممثلي شركات تاياكي، مطاعم مولانا، مطاعم حوارينا، مطاعم أليكس الفلاح، ويونايتد تويز، وكور إنتريور لصناعة الأثاث، وفينتي للملابس، وسيركل كيه، وماكس جيم، وجميعها علامات تجارية كبيرة بخلفية صناعية عريقة نجحت بالفعل داخل مصر في تحقيق توسع وانتشار كبير من خلال نظم الامتياز التجاري، ولذا كانت من أهم الشركات العارضة والمشاركة والراعية للجناح المصري بالمعرض.

 

السعودية معرض بيزنكس الدولي العلامات التجارية

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