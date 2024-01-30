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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الكويت يعلق على زيارة أمير بلاده إلى السعودية

ارشيفي
ارشيفي

 أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح الناصر أن  الكويت والسعودية تتمتعان بعلاقات أخوية على الصعيدين الرسمي والشعبي تتجاوز في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية إلى مفهوم الأخوة وأواصر القربى والمصير المشترك.

وذكر في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية كونا  أن الكويت والسعودية تسيران على الطريق ذاته في كل المحافل الدولية وعلى جميع الأصعدة الهادفة إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم وتنطلقان من رؤية مشتركة لتحقيق الازدهار لشعبيهما.

وقال : زيارة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له بعد تسلمه مقاليد الحكم تجسد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن.

وشدد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت وشعبها.

كما عبر الشيخ صباح الناصر عن تمنياته بأن تكلل الزيارة بالنجاح لما فيه خير وصالح البلدين في ظل قيادتيهما الحكيمتين ورؤيتهما الثاقبة نحو مستقبل زاخر ومستقر للمنطقة والعالم.

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