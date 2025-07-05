إعلام إسرائيلي: وفد يعتزم الذهاب إلى الدوحة لبحث الهدنة في غزة

كشف مسئول إسرائيلي اليوم الجمعة أن وفد من دولة الاحتلال يعتزم المغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مفاوضات حول الاتفاق بشأن غزة.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه "بعد رد حركة حماس ستبدأ محادثات غير مباشرة بين الجانبين"، مضيفا أن الوفد سيبحث شروط الاتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

ولفت المسئول الإسرائيلي إلى أن "المفاوضات قد لا تستغرق أكثر من يوم ونصف".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة "​حماس​"، في بيان، أنها أكملت "مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية".