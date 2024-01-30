عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| نمو السجلات التجارية 12% بالمدينة المنورة

غرفة المدينة المنورة
غرفة المدينة المنورة

سجّل تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، السعودية، بشأن تطوّر السجلّات التجارية النشطة، والأنشطة الاقتصادية في المنطقة بنهاية الربع الرابع من العام 2023م، نمو حجم السجلات التجارية في 17 نشاطاً اقتصادياً ضمن 20 قطاعاً تضمنها التقرير، بنسبة نمو بلغت 12.1% إجمالاً، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أظهر التقرير نمو حجم سجلّات القطاع السياحي بنسبة 25.3% بنهاية الربع الرابع من العام 2023م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما سجّل قطاع المقاولات نمواً بنسبة 20.3%، فيما حقّق قطاع صيانة المركبات نمواً في حجم السجلات التجارية بنسبة 15.6%، وحقق قطاع الأنشطة الخدمية نمواً نسبته 14.8%.


وسجّل التقرير نمواً في قطاعات تجربة الجملة والتجزئة، والمطاعم والإعاشة، والصناعات التحويلية، والقطاع العقاري، وقطاعات النقل والتخزين، والأنشطة المهنية، وقطاع التأجير، والاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والفنية والترفيهية، وقطاع التعدين، والقطاع الزراعي، والخدمات الاجتماعية، بنسب متفاوتة تراوحت بين 1% وحتى 13%، في حين سجّل قطاعا الأنشطة الصحية والأنشطة المالية انخفاضاً طفيفاً بنسب 1% و9.7% على التوالي.

السعودية المدينة المنورة غرفة المدينة المنورة الربع الثالث التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

بشرى سارة.. سعر الذهب يعود للاستقرار بعد وقف التسعير في سوق الصاغة

ترشيحاتنا

عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات

ننشر الصور الأولى للقضاء على أسراب الجراد في حلايب وشلاتين وأبو رماد

بسبب العدوان.. البعثة الأممية لحقوق الإنسان تحذر من أمر خطير بقطاع غزة

يورجن كلوب يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد صلاح ..تفاصيل

جو غير عادي.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

سعر الذهب يفاجئ الجميع.. وهذه قيمة عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ