اقتصاد السعودية| نمو السجلات التجارية 12% بالمدينة المنورة

سجّل تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، السعودية، بشأن تطوّر السجلّات التجارية النشطة، والأنشطة الاقتصادية في المنطقة بنهاية الربع الرابع من العام 2023م، نمو حجم السجلات التجارية في 17 نشاطاً اقتصادياً ضمن 20 قطاعاً تضمنها التقرير، بنسبة نمو بلغت 12.1% إجمالاً، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أظهر التقرير نمو حجم سجلّات القطاع السياحي بنسبة 25.3% بنهاية الربع الرابع من العام 2023م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما سجّل قطاع المقاولات نمواً بنسبة 20.3%، فيما حقّق قطاع صيانة المركبات نمواً في حجم السجلات التجارية بنسبة 15.6%، وحقق قطاع الأنشطة الخدمية نمواً نسبته 14.8%.



وسجّل التقرير نمواً في قطاعات تجربة الجملة والتجزئة، والمطاعم والإعاشة، والصناعات التحويلية، والقطاع العقاري، وقطاعات النقل والتخزين، والأنشطة المهنية، وقطاع التأجير، والاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والفنية والترفيهية، وقطاع التعدين، والقطاع الزراعي، والخدمات الاجتماعية، بنسب متفاوتة تراوحت بين 1% وحتى 13%، في حين سجّل قطاعا الأنشطة الصحية والأنشطة المالية انخفاضاً طفيفاً بنسب 1% و9.7% على التوالي.