مش حلوة خالص|شوبير يكشف تفاصيل نارية بشأن علاقة الشناوي بأبوجبل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل نارية بشأن علاقة الشناوي وأبوجبل عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب «شوبير»: «أنا بقول أخبار صح مية في المية.. وبقولها تاني علاقة الشناوي وأبوجبل مش حلوة خالص".



وكان قد قال طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، إن محمد الشناوي، هو السبب في فشل صفقة محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي.

وكتب طارق السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "عبد الله السعيد زملكاوي.. الشناوي يمنع انتقال جبل..".

وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، قد تعرض لخلع في الكتف خلال مباراة مصر وكاب فيردي، في الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.