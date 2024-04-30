برلماني: تصنيع كومبريستور التكييف لأول مرة محلياً توطين حقيقي للصناعات داخل مصر

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة وحدها لن تكون لديها القدرة على تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيراً إلى اهمية دور القطاع الخاص فى هذا الصدد.



وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بنجاح مجموعة العربى فى توقيت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف لأول مرة محليًّا وذلك بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف بكوم أبو راضي، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية موجهاً التحية والتقدير لمجموعة العربى على دورها الكبير فى دعم وتوطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر.



وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة تقديم جميع التيسيرات اللازمة لمختلف شركات القطاع الخاص الوطنى لعقد المزيد من مثل هذه الاتفاقيات التى تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر والحد من الفاتورة الاستيرادية وتوفير الالاف من فرص العمالة إضافة إلى مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة مؤكداً على ضرورة التركيز على توطين الصناعات الخاصة بالمواد الخام ومختلف قطع الغيار الداخلة فى الصناعات الوطنية.



تجدر الاشارة الى أن توقيع الاتفاقية جاء بحضور القنصل العام لجمهورية مصر العربية بإمارة دبي السيد حسام حسين إسماعيل، والمهندس إبراهيم محمود العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، والمهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد فيليكس تشين رئيس مجلس إدارة شركة ريتشي، والسيد مين فا فين الرئيس التنفيذي للشركة، والسيدة جارليش شين ممثلة مركز التجارة التايواني في دبي.



وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة بنسبة 51%، كما تصل المساحة الإجمالية للمشروع نحو ٢٥ ألف متر مربع بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 6 مليون وحدة كومبريسور يخصص 50% من الإنتاج للتصدير، كما يوفر من ٥٠٠ فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا وغرب أسيا.

والجدير بالذكر أن شركة ريتشي تأسست سنة ١٩٨٩ في تايوان ولها أفرع في الصين، وتعمل الشركة بصفة متخصصة في إنتاج كومبريسور مكييفات الهواء ومجففات الملابس الموفرة للطاقة والصديقة البيئة.