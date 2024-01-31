| انخفاض لسعر الذهب وتحذير من الأرصاد لطقس الأيام المقبلة.. وخطوة تاريخية اليوم

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا عالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

عرضت فضائية العربية تقرير بـ عنوان “الحرارة صفر في هذه المناطق.. تحذير من برد قارس وأمطار رعدية مستمرة حتى الخميس”.



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية المتقلبة من المتوقع استمرارها يوم الجمعة القادمة، وتبدأ يوم السبت المقبل تهدأ سرعات الرياح فى أغلب محافظات الجمهورية مع قلة كميات الأمطار، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الشتوية المعتادة.

قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن التجارة التفضيلية تعتمد على تبادل السلع والخدمات دون إغراق، ودائما ما تكون داعم اقتصاد الدول الأكثر احتياجا وتكون عادة ما بين دول متقدمة ودول نامية.

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إنه يعتبر النائب محمد أبو العينين رجل دولة؛ وذلك لحرصه الدائم على التواجد في كافة المحافل الدولية الرسمية وغير الرسمية، لافتًا إلى أن رئيس غانا استقبل النائب محمد أبو العينين وأجرى معه لقاء لمدة ساعة، وهذا يعكس تقدير غانا لمصر ورجال الصناعة المصرية.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان " انفراجة قريبة للقطاع.. اجتماع باريس يبحث وقف العدوان على غزة".

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية تقوم بدور سنوي فى التتبع ومسح وإستكشاف لوجود أى أنواع من الجراد على الأراضي المصرية.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية المتقلبة من المتوقع استمرارها حتى يوم الجمعة القادمة، منوهة إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل 16 درجة اليوم و 15 درجة غدا والتي تعتبر أقل درجات حرارة يتم تسجيلها حتى الأن بفصل الشتاء.

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد موظف أمن بمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي للمستشفى.

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن أسعار الذهب تتجه نحو تسجيل أول انخفاض شهري بعد مرور أربع أشهر من الارتفاعات، وأن الذهب استقر في التعاملات الفورية عند 2036 دولارًا للوقية، بعد أن وصل لـ 2048 دولارا، وأن الأسعار الان انخفضت بنسبة 1.3 %.