هشام يكن: أؤيد رحيل فيتوريا.. والبديل الوحيد حسام حسن| فيديو

أعرب هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، عن تأييده لرحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، وذلك بعد فشله مع المنتخب في كأس أمم أفريقيا وتوديعه البطولة من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال هشام يكن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نحن في مصر خرجنا عن إطار كرة القدم وأصبحنا نفتقد اللاعبين المميزين».

وأضاف هشام يكن أن منتخب مصر يفتقد لوجود الظهير الأيمن ومحمد هاني غير متطور، وعمر كمال عبد الواحد ليست وظيفته».

وحول رأيه في مسألة بقاء فيتوريا من عدمه، قال هشام يكن: «أنا أؤيد رحيل روي فيتوريا عن تدريب المنتخب»، مضيفًا: «محدش هيقدر يستحمله بعد كده».

وتابع: «لا يوجد سوى بديل واحد لفيتوريا وهو حسام حسن، وجاء الوقت لنعطي له الفرصة، ولا بد أن نعطيه الفرصة وهو لديه العزيمة والروح ولا بد أن نتخلص من عقدة الخواجة».

وحول توقعاته للفائز بكأس أمم أفريقيا في النسخة الحالية، قال هشام يكن: «أنا أتوقع تتويج منتخب نيجيريا بلقب كأس أمم أفريقيا».

وأشار يكن إلى أن جميع المنتخبات التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي من البطولة أجادت خلال الفترة الماضية سواء في دور المجموعات أو دور الـ16 من البطولة.