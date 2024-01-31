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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحرص عليها .. مشروبات شتوية تدفيك في عز البرد

مشروبات
مشروبات

تعد المشروبات الدافئة والمغذية لا تقتصر فوائدها فقط على تدفئة الجسم، ولكنها أيضًا مهمة للحفاظ على الصحة العامة خلال فصل الشتاء، حيث يحتاج الجسم إلى الحصول على السوائل والعناصر الغذائية اللازمة لتعزيز الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض المعدية. وبالإضافة إلى ذلك، ينصح بتجنب تناول المشروبات الساخنة قبل انخفاض حرارتها لتجنب تعرض الفم أو الحلق للحرق.وفقا لموقعfoodnd


فوائد المشروبات الساخنة في الشتاء

الكاكاو الساخن:

يحتوي الكاكاو على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكن تحضيره مع الحليب وإضافة السكر أو القرفة لتحسين الطعم.

الشاي الدافئ:

يعتبر الشاي من المشروبات الممتازة لتدفئة الجسم خلال فصل الشتاء، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة ومركبات الكافيين التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة حرارة الجسم.

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القهوة:

تحتوي القهوة على نفس مركبات الكافيين وبالإضافة إلى ذلك فهي تساهم في رفع درجة حرارة الجسم.

الحليب الساخن:

يحتوي الحليب على البروتين والكالسيوم، ويمكن إضافة القليل من العسل والقرفة لتحسين الطعم وزيادة فوائده.

الشوربة:

تعتبر الشوربة من المشروبات الدافئة والمغذية خلال فصل الشتاء، فهي تحتوي على الخضروات واللحوم أو الدجاج والحبوب التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والبروتينات.

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