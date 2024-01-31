طبيب: دهن جسم الأطفال حديثي الولادة عادة قديمة أثبتت الدراسات صحتها

أكد الدكتور محمد صلاح استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة أن هناك عادة مهمة جدا للاطفال تتجاهلها الأمهات وهي عاده دهن الطفل بزيت الزيتون.



وأشار عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أن تدليك جسم الطفل حديث الولادة بزيت الزيتون بشكل كامل تعتبر من أفضل العادات الصحيحة التي كانت أمهاتنا وجداتنا تقوم بها .



وأضاف أن استمرار الأم بدهن الطفل بزيت الزيتون الغني بحمض الأولييك, وامتصاص هذا الزيت إلى داخل الخلايا العصبية عبر الجلد المدهون, فإن حمض الأولييك الموجود في زيت الزيتون يساهم في تطور وبناء الجهاز العصبي عند الطفل وسرعة تمايزه بشكل كبير وهذا يساهم بدوره في تشكيل جهاز عصبي وخلايا عصبية من أفضل ما يكون.

وتشير الدراسات إلى أن نقص حمض الأولييك أثناء تطور الدماغ في الحياة الجنينية يسبب ولادة أطفال يعانون من فقدان القدرة على التعلم والتكيف.

ولذلك نقول لجداتنا جزاكن الله عنا خير الجزاء فقد كُنّ يدهن الطفل منذ ولادته يوميا بشكل كامل من رأسه حتى أخمص قدميه.