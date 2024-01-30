طبيب يكشف أفضل طريقة لحفظ لبن الأم في الثلاجة لمدة سنة

لبن الأم له فوائد مهمة جدا للطفل والأم ومع ارتفاع أسعار اللبن الصناعي يحرص الغالبية على الاعتماد على لبن الام نظرا لما يحققه أيضا من فوائد اقتصادية كبيرة للأسرة..

وفى هذا السياق قدم الدكتور محمد عبد الحليم إستشاري حساسية صدر ومناعة الأطفال طريقة لحفظ لبن الأم وكيفية اعطائه للطفل.

أولا.. طريقة حفظ اللبن والمدة...

١- في درجة حرارة الغرفة: ممكن يفضل ٤ ساعات.

٢- على رف الثلاجة: من ٣ - ٤ أيام.

٣- في الفريزر: لحد ٩ شهور او سنة حسب درجة الحرارة.

ثانياً.. طريقة تدفئة اللبن

عدم تسخين مباشر علي النار.

- ️يتم وضع الوعاء اللي فيه اللبن في حمام ماء دافئ وتركه حتى يدفأ.

ثالثا.. طريقة اعطائه للطفل

- عن طريق ببرونة او سرنجة او كوب cup.