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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمر سري.. نتنياهو يتحدث مع عائلات الرهائن عن جهود عودة ذويهم

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يجري بذل "جهود حقيقية" لإعادة الرهائن، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه القول كيف سيحدث ذلك.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي 18 عائلة لديها رهائن بغزة، حيث طمأنهم على جهود إعادة كل الرهائن بعد 117 يومًا من الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووفقًا لموقع “i24news” العبري، قال نتنياهو "إننا نبذل قصارى جهدنا. كلما كان الأمر أكثر سرية عن الجمهور، زادت فرص نجاحه".

وأوضح أنه من السابق لأوانه معرفة متى سيتم التوصل إلى أي اتفاق أو كيفية تنظيمه، لكنه أكد مُجددًا التزام السلطات "بإعادة الجميع".

وفي تطور، أبلغ مسئول إسرائيلي كبير لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى تقدم صفقة الرهائن المقترحة. الاتفاق، الذي تم صياغته خلال محادثات في باريس ضمت إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، ينتظر حاليًا موافقة مجلس الوزراء بكامل هيئته.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حماس أنها تراجع بعناية اقتراح وقف إطلاق النار. ووفقاً لمسئول كبير في حماس، فإن الهدنة المقترحة تتألف من ثلاث مراحل: إطلاق سراح المدنيين المتبقين، يليه إطلاق سراح الجنود، وفي نهاية المطاف، إعادة جثث الرهائن الذين فقدوا أرواحهم.

ولم يتم عرض شروط الصفقة، بحسب المصدر، رسميًا على مجلس الوزراء بكامل هيئته، مما خلق مستوى من عدم اليقين بشأن الانتهاء منه.

تنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الرهائن الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل وحماس

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