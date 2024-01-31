رئيس جامعة مدينة السادات تفتتح محطة لتنقية وتبريد المياه

افتتحت الدكتورة شادن معاويه ، رئيس جامعة مدينة السادات اليوم الأربعاء الموافق ٣١-١-٢٠٢٤م محطة لتنقية وتبريد المياه بجوار كلية الصيدلة والطب البيطري ، وذلك نظراً للحاجة الشديدة والملحة لوجود مصدر لمياه الشرب النقية والمبردة للعاملين والطلبة والطالبات والمترددين علي كليتي الصيدلة والطب البيطري .

فقد تم التبرع من أحد الجمعيات الخيرية بمدينة السادات ، ومن بعض المتبرعين من خارج وداخل الجامعة وذلك لعمل محطة لتنقية وتبريد المياه بطاقة (ه متر مكعب) لليوم ، وقد تم إنشاء هذه المحطه بعد أخذ الموافقات اللازمه ، وقد قام بالتنسيق والإشراف على التنفيذ كلا من م/ حنان عبدالمنصف محمد والمهندس أيمن محمود الصياد وتم الإنتهاء من تنفيذ المحطه وافتتاحها رسمياً اليوم.



حضر الإفتتاح الدكتور محمد عبد الخالق، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عماد زكريا نوح ، أمين عام الجامعة ، والمهندس أحمد السيسي ، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية ، والأستاذ محمد عمارة ، مدير عام الإدارة العامة للحسابات بالجامعة.

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