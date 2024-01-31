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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة مدينة السادات تفتتح محطة لتنقية وتبريد المياه

رئيس جامعة مدينة
رئيس جامعة مدينة السادات تفتتح محطة لتنقية وتبريد المياة

افتتحت الدكتورة شادن معاويه ، رئيس جامعة مدينة السادات اليوم الأربعاء الموافق ٣١-١-٢٠٢٤م  محطة لتنقية وتبريد المياه بجوار كلية الصيدلة والطب البيطري ، وذلك نظراً للحاجة الشديدة والملحة لوجود مصدر لمياه الشرب النقية والمبردة للعاملين والطلبة والطالبات والمترددين علي كليتي الصيدلة والطب البيطري .

فقد تم التبرع من أحد الجمعيات الخيرية بمدينة السادات ، ومن بعض المتبرعين من خارج وداخل الجامعة وذلك لعمل محطة لتنقية وتبريد المياه بطاقة (ه متر مكعب) لليوم ، وقد تم إنشاء هذه المحطه بعد أخذ الموافقات اللازمه ، وقد قام بالتنسيق والإشراف على التنفيذ كلا من م/ حنان عبدالمنصف محمد والمهندس أيمن محمود الصياد وتم الإنتهاء من  تنفيذ المحطه وافتتاحها رسمياً اليوم.

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حضر الإفتتاح الدكتور محمد عبد الخالق، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عماد زكريا نوح ، أمين عام الجامعة ، والمهندس أحمد السيسي ، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية ، والأستاذ محمد عمارة ، مدير عام الإدارة العامة للحسابات بالجامعة.

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الدكتورة شادن معاويه جامعة مدينة السادات الجمعيات الخيرية عميد كلية الصيدلة

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