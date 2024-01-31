من خلال صدى البلد.. جمال شعبان يقدم نصائح لمرضى القلب قبل رمضان

قدم الدكتور جمال شعبان ، اخصائي القلب والأوعية الدموية ، عدة نصائح لمرضى القلب الراغبين في صيام شهر رمضان المبارك ، مؤكداً ضرورة مراجعة الطبيب قبل الصيام للتأكد من سلامة الحالة الصحية والتزام المريض والعلاج المناسب و التغذية السليمة.



و قال جمال شعبان لصدي البلد أن مرضي القلب يجب أن يتجنبوا الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة و المالحة و الحلويات و المشروبات الغازية عند الافطار و السحور.

و نصح المصريين بالحفاظ على هدويهم و عدم الاندفاع أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم و التي قد تسبب أزمات قلبية خطيرة واختتم أن الأطعمة الضارة الأطعمة الضارة لقلبك وشرايينك مثل السكر والملح والدهون ، اللحم الأحمر ، الصودا، الزبادي كامل الدسم ، اللحوم المخلقة مثل اللانشون ، المخبوزات من باتيهات و ساليزون وجاتوهات والزبدة والبيتزا المعلبة ، الآيس كريم ، الكحول ، الدجاج المقلي.