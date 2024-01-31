عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من خلال صدى البلد.. جمال شعبان يقدم نصائح لمرضى القلب قبل رمضان

صدى البلد

قدم الدكتور جمال شعبان ، اخصائي القلب والأوعية الدموية ، عدة نصائح لمرضى القلب الراغبين  في صيام شهر رمضان المبارك ، مؤكداً ضرورة مراجعة الطبيب قبل الصيام للتأكد من سلامة الحالة الصحية والتزام المريض والعلاج المناسب و التغذية السليمة.


و قال جمال شعبان لصدي البلد أن مرضي القلب يجب أن يتجنبوا الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة و المالحة و الحلويات و المشروبات الغازية عند الافطار و السحور.

 

و نصح المصريين بالحفاظ على هدويهم و عدم الاندفاع أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم و التي قد تسبب أزمات قلبية خطيرة واختتم أن الأطعمة الضارة الأطعمة الضارة لقلبك وشرايينك مثل السكر والملح والدهون ، اللحم الأحمر ، الصودا، الزبادي كامل الدسم ، اللحوم المخلقة مثل  اللانشون ، المخبوزات من باتيهات و ساليزون وجاتوهات والزبدة والبيتزا المعلبة ، الآيس كريم ، الكحول ، الدجاج المقلي.

الأطعمة الدسمة الأوعية الدموية الدكتور جمال شعبان أزمات قلبية دكتور جمال شعبان رمضان المبارك شهر رمضان صيام شهر رمضان المبارك مشاهدة مباريات كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

ترشيحاتنا

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

روسيا تعترض 20 صاروخًا أوكرانيًا موجهًا نحو القرم

وزير خارجية إيران: على أمريكا الكف عن لغة التهديد وبحث حل سياسي

الحكومة تشد الحزام| قرارات عاجلة بترشيد الإنفاق في جهات الدولة.. تفاصيل

أجواء أوروبية.. سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض بعد تعرضها لعاصفة ثلجية|شاهد

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

فستان جريء.. داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بظهورها الجديد| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ