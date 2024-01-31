واشنطن تتهم صينيين بتهريب إلكترونيات أمريكية الصنع إلى إيران

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنين صينيين بتهريب إلكترونيات أمريكية الصنع إلى إيران.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الأمريكية وجهت اتهامات إلى 4 مواطنين صينيين في جرائم تتعلق بتهريب مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ إلى إيران.

وقال ماثيو أولسن مساعد وزير العدل بقسم الأمن القومي في بيان "على مدى أكثر من 10 سنوات، من المزعوم أن المتهمين أعدوا مخططا لتهريب أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة إلى (الحرس الثوري الإيراني) والوكالة الإيرانية المتهمة بتطوير صواريخ بالستية وطائرات مسيرة".