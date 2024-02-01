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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنوك المركزية الخليجية تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

صدى البلد

أبقت المصارف المركزية الخليجية على أسعار الفائدة دون تغير، في أعقاب قرار الفدرالي الأميركي الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير .

وأبقى مصرف قطر المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض.

وذكر المصرف عبر منصة X أنه اتخذ القرار بعد تقييم السياسات النقدية الحالية وأنه سوف يستمر في "تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي".

وأضاف "سوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية".

 

أفاد البنك المركزي الإماراتي في بيان مساء  الأربعاء بأنه أبقى على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء لكنه ألمح بقدر كبير إلى خفضها في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

وتمت الموافقة بالإجماع على البيان الأخير، الذي ترك سعر الفائدة القياسي للبنك لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50%.

 

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