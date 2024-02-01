حلمي طولان: نختار المدربين بعشوائية شديدة على كل المستويات

قال حلمي طولان مدرب نادي الزمالك الأسبق، إن كمية العشوائية فى الكرة المصرية فاقت كل الحدود حتى في الدول التي سبقناها وعلمناها الكرة، فإن الكرة مصدر دخل كبير جدا بالنسبة إليها على مستوى الدولة والأندية أما هذا الأمر فإنه لا يحدث في مصر.



وقال حلمي طولان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "بسمة وهبة " في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور" إن كمية العشوائية المتواجدة داخل منظومة الكرة في مصر فاقت كل الحدود.



وتابع حلمي طولان مدرب نادي الزمالك الأسبق، أن من اختار البرتغالي روي فيتوريا مديرا فنيا للمنتخب الوطني يجب أن يعاقب ويجب استبعاده تماما من أي منصب إداري في الكرة المصرية.

وأضاف ، أنه في كافة أنحاء العالم تكون كرة القدم مصدر دخل كبير للدولة والأندية وهذا أمر لا يحدث في مصر، متابعًا : للأسف نختار المدربين بعشوائية شديدة على كل المستويات وأسلوب الاختيار ليس منطقيا او معقولا وليس، مبنيًا على أساس علمي أو فني حتى في اختياراتنا للمدربين المصريين.

وتابع معظم المدربين المصريين دخلوا هذا المجال من أجل تحقيق الاستفادة الفنية وللأسف إعداد المدربين في مصر خاطئ والدليل على ذلك أن الدول التي علمناها لعب كرة القدم يرفضون الحصول على خدمات المدرب المصري أن الشهادة التي يحصل عليها من الاتحاد الأفريقي غير معترف بها في الاتحاد الآسيوي.

وأشار حلمي طولان في كافة دوريات العالم يوجد قانون اللعب المالي النظيف الذي يحكم عمليات صرف الأموال داخل الأندية والمنتخبات.

وأختتم حلمي طولان هناك حالة من العشوائية في إدارة منظومة الرياضة في مصر ونحتاج ثورة رياضية لإصلاح المنظومة بشكل كامل.