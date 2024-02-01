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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان ينظم ندوة حول أضرار البلاستيك وحيد الاستخدام

صدى البلد

نظم الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان بالتعاون مع المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان ومنطقة أوقاف أسوان وجمعية سر الحياة لتنمية المجتمع بقرية البحيرة بمركز إدفو، اليوم /الخميس/ ندوة توعوية لسيدات قرية البحيرة بمركز إدفو حول أضرار البلاستيك وحيد الاستعمال على الصحة والبيئة من وجهة نظر دينية .. وحاضر فيها فضيلة الشيخ علاء حسن محمد إمام و خطيب مسجد البحيرة الكبير.


وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، أن الندوة تأتى في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني، وضمن أنشطة المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك "التي ينفذها المكتب العربي للشباب والبيئية بالتنسيق مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة والمنتديات المحلية للتنمية المستدامة بالمحافظات، تحت رعاية وزيرة الدولة لشئون البيئة ووزيرة التضامن الاجتماعي.


وأضاف رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان أن هذا النشاط تم تنفيذه بالتعاون مع منطقة أوقاف أسوان حيث يتم تناول القضية من منظور ديني، بغرض إقناع المشاركين بأهمية البحث عن بدائل مناسبة للبلاستيك وحيد الاستخدام.
 

أسوان ادفو الاتحاد النوعي للبيئة أوقاف أسوان قرية البحيرة

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