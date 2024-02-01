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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تطبيق مصري للكشف عن المعادن بالصحراء.. الدكتور محمد عبدالهادي يوضح التفاصيل

تطبيق مصري للكشف
تطبيق مصري للكشف عن المعادن بالصحراء

 كشف الدكتور محمد عبدالهادي بدوي مدرس مساعد بكلية العلوم في جامعة المنصورة، تفاصيل مشاركته مع باحثين مصريين أخرين في إطلاق تطبيق هدفه اكتشاف مناطق تواجد المعادن في باطن الأرض، والذي حصل على جائزة في أشهر مسابقة بالاتحاد الأوروبي على مستوى كل المجالات مثل التكنولوجيا والتطورات في الصناعات الغذائية والمواد الخام. 


وقال في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، : «نشرنا أكثر من بحث علمي في دوريات علمية متخصصة، وطبقنا فيها فكرتنا على دمج مجموعة من البيانات المختلفة سواء أقمار صناعية أو بيانات جيوفيزيائية حتى نجري تقييما شاملا لمناطق الدراسة من مصادر بيانات مختلفة». 
وأوضح: «ومن هنا جاءتنا فكرة إطلاق تطبيق يكون موجها لشركات التعدين بشكل خاص في مصر، وبشكل عام على مستوى العالم حتى نوفر الوقت والجهد والتكلفة فيما يتعلق بالاستكشافات الأولية». 


وتابع: «بعد نجاحنا في تطبيق فكرتنا، قدمنا في أهم مسابقة بالاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، حيث تتبع المسابقة مؤسسة الابتكار والتكنولوجيا المتخصصة في مجالات كثيرة، وتم تقييمنا في أكثر من لجنة حتى أحرزنا المركز الثالث على مستوى أوروبا من إجمالي 200 فريق بحثي، وفكرتنا تقوم على دمج البيانات بشكل مبسط يتيح لأي شخص غير متخصص في تقييم لأي منطقة يحب العمل عليها». 

باحثين المعادن الاتحاد الأوروبي التكنولوجيا الصناعات الغذائية المواد الخام

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