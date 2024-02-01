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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضحايا بلا حقوق .. خبراء بمعرض الكتاب يناقشون حماية المرأة من التهديد الإلكتروني

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت قاعة ديوان الشعر محور المؤسسات الثقافية، في بلازا "1"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ندوة "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني"، بحضور المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وولاء سليم مدير مكتب شكاوي المرأة مسؤول ملف الجرائم الإلكترونية، وأدار الندوة منى سالم مدير بالإدارة العامة للتعاون الدولي للمجلس القومي للمرأة.


وقالت منى سالم إن هناك تزايد في استخدام الإنترنت يصاحبه قلق يمثل مخاطر وتحديات كبيرة جدًا، مُشيرة إلى أنَّه على المرأة المصرية أن تكون لديها الوعي الكامل بمخاطر الإنترنت، وما يترتب عليه.


وعن مفهوم الجريمة الإلكترونية، قال رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة المستشار أحمد النجار، إنَّ هناك العديد من الجرائم الإلكترونية التي لا يعرف ضحاياها كيف يحصلون على حقوقهم فيها، وعلى هذا صدر قانون 2018 المتعلق بتقنية المعلومات، والتي تنص على أنَّ أي فعل مترتب عليه ابتزاز يرتكب عبر التواصل بالأجهزة الإلكترونية يعاقب عليها القانون.


أما عن جريمة التهديد، أوضح رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أنَّه كل فعل يوجه لأشخاص بالتهديد، حيثُ يصبح جريمة يعاقب عليها القانون.


من جهتها، قالت ولاء سليم مدير مكتب شكاوى المرأة، إن دور دعم شكاوى المرأة يعمل على 12 اختصاصا، ليس كلها متعلقة بالجريمة الإلكترونية، مُشيرة إلى أنَّ هناك اختصاصات متعلقة بالأسرة ومكافحة العنف ضد المرأة.


وأما عن تقنية المعلومات، فأوضحت أنَّه يوجد مكتب يختص بشكاوى المرأة، والتي منها انتهاك الخصوصية، والتزييف والفبركة، فضلًا عن اختراق مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك جرائم الاعتداء على حرية الحياة الخاصة، مثل إعادة نشر الصور دون استئذان.

قاعة ديوان الشعر محور المؤسسات الثقافية معرض القاهرة الدولي للكتاب حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني المستشار أحمد النجار

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