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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تحارب الإرهاب.. الجيش يدك مواقع داعش بـ 8 غارات جوية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الجيش السوري نفذ اكثر من 8 غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لتنظيم داعش ضمن مثلث بادية الرصافة - السخنة - دير الزور منذ فجر اليوم  وحتي الآن.

وكان انفجار قوي قد وقع في مستودع أسلحة تابع لقسد قرب حي المشيرفة بمدينة الحسكة السورية.

فيما استشهد أحد أفراد الجيش السوري  وإصابة آخرين باستهداف مدفعي من قبل قسد لمقر عسكري قرب بلدة القورية شرق دير الزور.

وفي سياق متصل؛ نجحت قوات الجيش السوري في قتل الإرهابي والقيادي الميداني في ما يسمى فصيل "جيش الأحرار" الإرهابي المدعو أبو مصعب مضايا بالعملية النوعية.

جاء ذلك ضمن عملية للجيش السوري استهدفت تجمعات مايسمي جيش الأحرار  وآلياتهم بطائرات مسيّرة انتحارية (FPV) ظهر اليوم على محور ريف إدلب الشرقي. 

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