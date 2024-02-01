مزايا الاستثمار في صندوق الذهب.. الدكتور حسام الغايش يوضح

أكد الدكتور حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية، أن شركات صندوق الذهب، مؤمة بشكل كبير، مما يعطي طمأنينة للمواطنين بالإستثمار في الذهب.

وقال حسام الغايش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن شركات التأمين، تعمل على التأمين على حفظ الذهب، بعييدا عن أي مخاطر فقد تساهم في إتلافه.

إدخار أمن

وتابع العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية، أن المواطن يمكن أن يحتفظ بالذهب في مكان أمن، وأن يعمل على الإستثمار فيه، خاصة أن الذهب بمثابة إدخار أمن.