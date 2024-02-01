جامعة دمياط تتفقد معرض الكتاب وتشيد بأول رسالة دكتوراة بكلية الحقوق

زار اليوم وفد من جامعة دمياط معرض القاهرة الدولى للكتاب بالقاهرة.

قام الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، يرافقه الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة والوفد المرافق لهما والذي يضم عدد من من العمداء وأساتذة الجامعة والطلاب المتميزين من الجامعة ، بزيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وخلال الزيارة لمعرض الكتاب، تفقد وفد جامعه دمياط ، جناح دار مصر للنشر والتوزيع حيث يوجد كتاب “ الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية".

يعد الكتاب هو خاص بأول رسالة دكتوراة ناقشتها كلية الحقوق بجامعة دمياط، للدكتور محمد أنور العرابي.

جاءت زياره وفد الجامعة لدعم الكتاب الذي تم طرحه هذه الدورة في المعرض.