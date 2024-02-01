عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة دمياط تتفقد معرض الكتاب وتشيد بأول رسالة دكتوراة بكلية الحقوق

جامعه دمياط
جامعه دمياط

زار اليوم وفد من جامعة دمياط معرض القاهرة الدولى للكتاب بالقاهرة.

قام الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط،  يرافقه الدكتور  وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة والوفد المرافق لهما  والذي يضم عدد من من العمداء وأساتذة الجامعة والطلاب المتميزين من الجامعة ، بزيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وخلال الزيارة لمعرض الكتاب، تفقد وفد جامعه دمياط ، جناح دار مصر للنشر والتوزيع حيث يوجد كتاب “ الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية".

يعد الكتاب هو خاص بأول رسالة دكتوراة ناقشتها كلية الحقوق بجامعة دمياط، للدكتور محمد أنور العرابي.

جاءت زياره وفد الجامعة لدعم الكتاب الذي تم طرحه هذه الدورة في المعرض.

أمطار غزيرة في دمياط واستمرار توقف رحلات الصيد بعزبة البرج

 

دمياط الاستثمار العقارى أساتذة الجامعة التنمية الاقتصادية استثمار العقاري الطلاب المتميز الطلاب المتميزين جامعة دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

وصلت له فلوسه | خبر سار لجماهير الأهلي عن نجم الفريق

مفاجأة |فيتوريا تفاوض مع الشباب السعودي قبل مواجهة غانا.. تفاصيل

واحدة منهم | تطور عاجل في حادث انفجار عقار الطالبية

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة في دمياط واستمرار توقف رحلات الصيد بعزبة البرج

ترشيحاتنا

وصلت 400 جنيه | سر ارتفاع أسعار اللحوم .. ومفاجأة سارة في مارس

مصطفى بكري: لن نسمح بتكرار مشهد الفوضى من جديد.. والمؤامرات تحيط بالوطن

كيفية استخراج الكارت الموحد الذكي 2024

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدرك معاناة المواطنين ويعطي توجيهات مستمرة للحد منها

رقابة وخطوط ساخنة.. مطلب برلماني للسيطرة على الأسعار قبل شهر رمضان

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت قصير.. ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

يعالج 10 مشاكل صحية خطيرة.. فوائد خارقة لكوب الكركديه

تألق إعلامي ومشوار مميز .. تفاصيل تكريم دينا رامز وبرنامجها " ست الستات "

فيديو

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ