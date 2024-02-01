المصري يفوز على بيراميدز بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري في الفوز على بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية،ليتأهل الفريق البورسعيدي لدور نصف نهائي كأس الرابطة.

وبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:

محمود جاد في حراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي، أيمن منصور، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.الوسط: عمرو موسى، حسن علي، أمادو باه، سمير فكري، ميدو جابر.الهجوم: محمد الشامي.وعلى مقاعد البدلاء: صلاح محسن، عصام ثروت، حسين السيد، فخر الدين بن يوسف، محمود حمادة، يوسف الجوهري، أحمد عيد، ليستويل، إسلام عطية.

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.خط الدفاع:علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو. خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي