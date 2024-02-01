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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صناعة الدواء: حل أزمة النواقص المستوردة قريبا بعد وعد الحكومة بتوفير الموارد الدولارية

الأدوية
الأدوية

قال جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن أزمة نواقص الأدوية المستوردة سيتم حلها قريبا بعد وعد الحكومة بتوفير الموارد الدولارية.

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وأضاف جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك نواقص في الأدوية بالسوق المصرية تتراوح بين 30 إلى 40%"، لافتا: "15% من الأدوية الناقصة في الأسواق ليس لها بديل".

 

وأشار جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات،: "سيكون هناك أدوية لها أولوية في توفير العملة الصعبة لاستيرادها بعد حل الأزمة، وسيكون هناك تنسيق بين هيئة الدواء وهيئة الشراء وغرفة صناعة الدواء ويتم تحديد الأولويات على أساس أن هناك أدوية للحالات المرضية المزمنة والحالات الحرجة".

الأدوية

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