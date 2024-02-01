عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: اجتماع اللجنة المشتركة لوضع أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

عقدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة المشتركة لوضع أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات ومواد التصنيع الطبية، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3953) لسنة 2023، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وممثلين عن مختلف الجهات المعنية وشركات الأدوية المصرية والعالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مستجدات خطة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية حيث استمع الوزير إلى رؤية الشركات والخطط المستقبلية، مؤكدًا أن التعامل مع توفير احتياجات القطاع الصحي يعد بمثابة أمن استراتيجي للدولة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش سبل مساندة القطاع الصحي من خلال توفير موارد النقد الأجنبي لتوفير كافة الاحتياجات وفقًا لخطة تعامل مسبقة مع مثل هذه الظروف، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين هيئتي الشراء الموحد والدواء  وغرفة صناعة الأدوية وكذلك شركات الأدوية، لمواجهة أي مشكلات تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات الطبية.

وقال "عبدالغفار"، إن وزارة الصحة والسكان اطلعت خلال الاجتماع على عرض مفصل حول الالتزامات المٌنفذة وغير المنفذة في الفترة من  يونيو 2023 حتى يناير 2024، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة، المواد الخام ومواد التعبئة)، كما اطلع الوزير على نتائج الآليات المستقر عليها مع البنك المركزي لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبي لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

نشرت الفسق والفجور .. تطورات مثيرة فى قضية الراقصة حورية

ترشيحاتنا

كمية ضخمة .. الداخلية تضبط 300 طن سكر تمويني في مخزن بأسيوط

تسعير عشوائي| تحذير من نشأة سوق سوداء للذهب.. وقرار عاجل بشأن البيع

في اتصال مع نظيره الإيراني.. شكري يعرب عن قلق مصر من اتساع الصراع بالمنطقة

3 درجات تحت الصفر| تفاصيل أقسى ساعات الطقس على مصر.. ودرجات الحرارة بالمحافظات

يغير حياتك 180 درجة.. عليك بهذا العمل بعد مغرب شمس الخميس

رئيس المجلس الأوروبي: مستمرون في الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

فيديو

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ