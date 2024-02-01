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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد وحدة الكلى الصناعية وثلاجة حفظ الأدوية بمستشفى المبرة

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بجولة تفقدية لأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي للوقوف على سير العمل ومتابعة أعمال التطوير التي تمت بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وذلك في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكلفيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى.

 رافقه خلال الجولة الدكتور أيمن منصور مدير فرع هيئة التأمين الصحي لوسط الصعيد والدكتور أحمد عثمان نائب مدير الفرع والدكتور أحمد محمود مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي والدكتور روماني وجيه مدير المنطقة الطبية.

بدأت الجولة بتفقد محافظ أسيوط وحدة الكلى الصناعية بمستشفى المبرة والتي تتكون من 19 جهاز غسيل كلوي و2 جهاز احتياطي ويتردد عليها 90 مريضا شهريًا لإجراء جلسات الغسيل الكلوي بمعدل ثلاث مرات أسبوعيًا وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالوحدة واستمع إلى شرح حول امكانيات الوحدة وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة موجهًا الشكر للعاملين بالوحدة على اهتمامهم بالمرضى ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم وطالبهم بضرورة الاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة لها بصفة مستمرة وفقًا لخطة العمل.

كما تفقد المحافظ ثلاجة الأدوية المركزية الخاصة بالتأمين الصحي والتي تعد المخزن المركزي لأدوية الفرع التي يتطلب تخزينها درجات حرارة معينة تحت 8 درجات مئوية وتضم كافة الأدوية الخاصة بمرضى الأورام والهرمونات والأمصال واللقاحات وجميع الأدوية ذات مواصفات التخزين الخاصة ويوجد بها مولد كهربائي (ديزل) للحفاظ على الأدوية واستمرار العمل في حال انقطاع التيار الكهربائي كما تفقد المحافظ مركز خدمة العملاء المميكن الذي يقدم الخدمات الممكينة لجميع مرضى الفرع بعد كشف الاستشاري والاخصائي على المريض للتحويل إلى العيادات الخارجية التي يتعاقد معها الفرع.

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وأكد اللواء عصام سعد – خلال تفقده -  على أهمية دور منظومة التأمين الصحي الذي يشهد تطورًا كبيرًا في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين لافتًا إلى أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وخاصة منظومة التأمين الصحي التي تتبناها الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين دون تحمل أى أعباء مادية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات مشيدًا بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها مستشفى المبرة للتأمين الصحي بالمحافظة والتي لاحظها من خلال جولاته المتكررة والمفاجئة على أقسام المستشفى ومتابعة سير العمل بها ولقاءاته المتكررة بالمواطنين والمترددين على المستشفى وإشادتهم بجودة الخدمات والرعاية المقدمة لهم.

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