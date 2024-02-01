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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يطالب وزير التموين بالتدخل لحل أزمة نقص الدقيق بالشيخ زويد ورفح

النائب إبراهيم أبو
النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، عن شمال سيناء

أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، عن شمال سيناء، أن هناك مشاكل في مركزي الشيخ زويد ورفح، مشيرا إلى أن المواطنين يعانون من أزمة نقص الدقيق، مما يؤثر على تلية إحتياجاتهم من الخبز.

 

وقال إبراهيم أبو شعيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه اتلقى رسائل وشكاوي من المواطنين بعدم وجود الدقيق، مطالبا وزير التموين بالتدخل لحل الأزمة.

 

الأمن القومي لمصر

وتابع عضو مجلس النواب، عن شمال سيناء، أن سيناء بوابة مصر الشرقية، مؤكدا أنه نحن نعد الأمن القومي لمصر.
 

 

الشيخ زويد رفح الخبز مصطفى بكري وزير التموين

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