زيادات جديدة.. وكيل شيري يعلن عن أسعار السيارات الرسمية

أعلن وكيل سيارات شيري الصينية فى مصر، عن زيادة سعرية خلال اول ايام شهر فبراير لقائمة طرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة .

وأوضح وكيل شيري فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على عدد من الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 4 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات شيري في مصر .

1 – شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

تضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 ، محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، بقوة اجمالية قدرها 114 حصان عند 6150 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 141 نيوتن متر لكل 3800 دورة في الدقيقة، ومقترن بناقل سرعات مانيوال لاول فئة، بينما تستمد الفئة الثانية والثالثة أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT، ووسائد هوائية بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق وEBD.

وتأتي السيارة بعدد 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، إلى جانب حساسات ركن خلفية، وكاميرا، و شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام ترفيهي صوتي، وسنتر لوك، مكيف هواء.

اسعار شيري اريزو 5 موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 740 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 785 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 810 ألف جنيه.

2 – شيري تيجو 3

شيري تيجو 3

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024، عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات وتضم، شاشة ملونة تعمل باللمس،عجلة قيادة تدعم عدد من اوامر التحكم، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني، وسائد هوائية للحماية، جنوط رياضية 17 بوصة، فتحة سقف كهربائية، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، زجاج خلفي مظلل، حساسات ركن وكاميرا، مكيف هواء.

وتستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، مع عزم دوران 160 نيوتن متر، وقوة 125 حصان، وسرعة قصوى 180 كم/ساعة، و6.1 لتر متوسط استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر، وتضم السيارة مرايات كهربائية، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، اضاءة نهارية.

اسعار شيري تيجو 3 موديل 2024

تقدم شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 955 ألف جنيه.

3 – شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

زودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بمحرك 1500 CC تيربو، وقوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار، دفع أمامي، واستهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

وتحتوي السيارة على مرايات كهربائية جانبي "طي"، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، قفل مركزي، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، مكيف هواء، شاشة عرض الوسائط المتعددة، فتحة سقف كهربائية، مقود حركة "مالتي فانكشن"، جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية، وكاميرا للمتابعة، وقفل مركزي، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، ريموت للتحكم، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك.

اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024

الفئة الاولى بسعر مليون و 125 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و 185 ألف جنيه .

4 – شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

تحتوي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 على شاشة 12.3 بوصة، ومقودحركة متعدد الوظائف، وكاميرا 360 درجة، وحزمة من تقنيات الحماية والتحكم، و ثبت سرعة، خاصية التشغيل والايقاف بدون مفتاح، وكذلك للدخول والخروج، فتحة سقف بانوراما.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG جر أمامي، متصل بمحرك محرك 4 سلندر، يستطيع أنينتج قوة قدرها 197 حصان، وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن/متر.

اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024

الفئة الاولى 5 مقاعد بسعر مليون و 335 ألف جنيه.

الفئة الثانية 5 مقاعد بسعر مليون و 410 ألف جنيه.

الفئة الاولى 7 مقاعد بسعر مليون و 385 ألف جنيه.

الفئة الثانية 7 مقاعد بسعر مليون و 460 ألف جنيه.